Vaduz-Trainer Roland Vrabec freut sich über den Sieg gegen den walisischen Cupsieger Bala Town © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Der FC Vaduz bleibt in der Europa League im Rennen. Die in die Challenge League abgestiegenen Liechtensteiner setzten sich in der 1. Qualifikationsrunde gegen die Waliser von Bala Town FC durch. Vaduz setzte sich gegen Bala Town nach einem 2:1-Auswärtssieg auch daheim mit 3:0 durch.