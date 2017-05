Vaduz will den direkten Wiederaufstieg

Der FC Vaduz will trotz des Abstiegs keine Rückwärtsschritte. © TVO

Der FC Vaduz spielt ab nächster Saison nicht mehr in der Super League. Klar, wollen die Liechtensteiner so bald als möglich wieder aufsteigen. Genau so klar ist aber auch: Nach dem Abstieg dürften Spieler dem FC Vaduz den Rücken kehren.