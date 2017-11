Valencia mit siebtem Sieg in Folge

Siebter Sieg in Serie: Die Euphorie in Valencia ist gross © KEYSTONE/EPA EFE/JUAN CARLOS CARDENAS

Der FC Valencia setzt seinen Siegeszug in der spanischen Meisterschaft fort. In der 11. Runde gewinnt das Überraschungsteam zum siebten Mal in Folge.Valencia beendete die letzte Saison nur im 12. Rang. Unter dem neuen Trainer Marcelino mischt der frühere Champions-League-Finalist wieder vorne mit.