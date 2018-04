Valenzuela auch vor Schlussrunde in Spitzengruppe

Albane Valenzuela hat eine erstaunliche Spielstärke für eine junge Amateurgolferin © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die junge Schweizer Amateurgolferin Albane Valenzuela ist kurz davor, eine Sensation zu vollbringen. Am Majorturnier der Profis in Kalifornien hält sie sich vor der Schlussrunde in der Spitzengruppe.