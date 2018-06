Die Amateurin Albane Valenzuela schlägt sich im Feld der besten Profis erneut ausgezeichnet © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Am US Open der Profigolferinnen in Shelby County im Bundesstaat Alabama positioniert sich die 20-jährige Genfer Amateurin Albane Valenzuela nach drei Runden als 14. mitten in der Weltklasse.