Musste wegen muskulären Problemen im linken Oberschenkel Forfait erklären: Valon Behrami © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Das Schweizer Nationalteam muss am Samstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Lettland in Genf auf Valon Behrami verzichten. Der Tessiner leidet an muskulären Problemen. Behrami war am Samstag beim 0:1 von Watford bei Crystal Palace in der Pause ausgewechselt worden.