Valon postet erstes Bild mit seiner Lara <3

«Sometimes, following your heart means losing your mind», schreibt der Fussballer Valon Behrami am Sonntagabend und postet dazu ein Foto, dass ihn schwer verliebt mit Skirennfahrerin Lara Gut zeigt. Die beiden sitzen am Pool , strahlen in die Kamera und kuscheln sich aneinander. Es ist das erste Bild, auf dem das frisch verliebte Paar gemeinsam zu sehen ist. Innert kurzer Zeit hatte das Foto schon tausende Likes und die Fans überhäufen das Paar mit Glückwünschen in der Kommentarspalte.



Vor rund drei Monaten wurde bekannt, dass sich Valon Behrami nach 12 Jahren von Elena Bonzani getrennt hatte. Mitte März erfuhr die Öffentlichkeit, dass sein Herz nun für die schöne Tessinerin Lara Gut schlägt. Lara schrieb damals auf Facebook: «Valon ist das Schönste, das mir je passiert ist.»

Papà mi ha sempre insegnato che il processo é più importante del risultato. Sono cresciuta con questo pensiero in testa… Gepostet von Lara Gut am Sonntag, 18. März 2018

(kov)