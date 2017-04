Valverde auch Gesamtsieger der Baskenland-Rundfahrt

Alejandro Valverde schloss mit seinem Sieg bei der Baskenland-Rundfahrt eine Lücke in seinem Palmarès © KEYSTONE/EPA EFE/JUAN HERRERO

Alejandro Valverde behauptet im abschliessenden Einzelzeitfahren in Eibar die am Vortag errungene Gesamtführung in der Baskenland-Rundfahrt. Der bald 37-jährige Spanier gewann zuvor in diesem Jahr schon die Katalonien- und Andalusien-Rundfahrt.