Ernesto Valverde tritt in Barcelona die Nachfolge von Luis Enrique an © KEYSTONE/AP/RONALD ZAK

Was schon länger von verschiedenen Medien geschrieben wurde, ist Tatsache: Ernesto Valverde heisst der neue Trainer des FC Barcelona.Der 53-Jährige tritt die Nachfolge von Luis Enrique an, der die Katalanen in den letzten drei Jahren betreut hatte.