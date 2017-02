Van der Bellen zu offiziellem Besuch in der Schweiz

Schon wenige Wochen nach seiner Vereidigung besucht der neue österreichische Bundespräsident die Schweiz. © KEYSTONE/EPA/LISI NIESNER

Wenige Wochen nach seinem Amtsantritt reist Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Schweiz. Der offizielle Besuch in Bern findet am Donnerstag, 16. Februar, statt.