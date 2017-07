Van Niekerk siegte überlegen über 400 m

Starke Vorstellung auf der Pontaise: Wayde van Niekerk © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Wayde van Niekerk läuft an der Athletissima in Lausanne über 400 m zu einer Jahresweltbestzeit, obschon er auf den letzten Metern etwas Tempo herausnimmt. Der Weltrekordhalter und Olympiasieger aus Südafrika wurde in 43,62 Sekunden gestoppt, was einem Diamond-League-Rekord gleichkommt.