Vancouver Canucks feiern 6. Sieg in Serie

Die Vancouver Canucks setzen in der NHL ihren Höhenflug fort. Beim 4:2 gegen die Calgary Flames feiern Sven Bärtschi, Luca Sbisa und Co. ihren 6. Sieg in Folge.Der Finne Markus Granlund avancierte im kanadischen Duell zwischen Vancouver und Calgary mit Toren in der 40. und 44.