Vandalen haben mit einem gestohlenen Bagger die Erde umgepflügt. © Freiburger Kantonspolizei

Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Samstag in Marsens FR einen Bagger gestohlen und anschliessend in der Umgebung Schäden angerichtet. Unter anderem wurde die Erde umgepflügt.