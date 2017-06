Vandalen schmeissen Zierbäume und Gartenhaag in Fluss

Ein grosser Teil des Holzzauns, der den Garten der Liegenschaft zum Dammweg abgrenzt, wurde abgerissen und in den Fluss geworfen © Kantonspolizei Graubünden

In der Nacht auf Sonntag hat eine unbekannte Täterschaft in Davos über 30 Meter eines Holzzauns sowie ein Gartentor ab- und zwei Zierbäume ausgerissen und in den Fluss geworfen.