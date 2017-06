Vandalen verwüsten Waldspielplatz

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 10 Uhr wurde die Kantonspolizei St.Gallen in den Buchenwald in Gossau gerufen. Als die Waldspielgruppe am Morgen ihren Platz im Wald betreten hatte, fanden sie ihre Waldhütte, das Waldsofa, sowie die Feuerstelle verwüstet vor.

Zudem lagen Abfall, Getränkedosen und Zigarettenstummel überall herum. In der Feuerstelle fand die Waldspielgruppe eine noch immer glimmende Glut vor. Aus Sicherheitsgründen wurde die Feuerstelle durch die aufgebotene Feuerwehr ganz gelöscht.

Polizei geht von Waldparty aus

Der angerichtete Sachschaden kann gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen noch nicht genau abgeschätzt werden.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Aufgrund der angetroffenen Situation geht die Polizei davon aus, dass in der vergangenen Nacht eine Waldparty stattgefunden hat. Personen, denen im erwähnten Zeitraum etwas aufgefallen ist und insbesondere auch Besucher des Vitaparcours, die auch am Morgen noch etwas festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Waldspielplätze schon mehrfach verwüstet

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Waldspielplatz Opfer von Vandalen wurde. Vor etwas mehr als zwei Monaten gab es auf dem Platz der Waldspielgruppe Hofberg aus Wil Verwüstungen. In den vorangegangenen Monaten brachen Unbekannte mehrmals ins Häuschen der Spielgruppe ein. Im Holzhaus wurde damals sogar ein Feuer entfacht. Die Leiterinnen der Waldspielgruppe Hofberg forderten schon damals -vor allem am Wochenende- mehr Polizeipräsenz im Wald.

(saz/kapo)