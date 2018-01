Vanessa Mai – Gold Edition «Regenbogen»

Das aktuelle Album konnte in Deutschland nahtlos an die grossen Erfolge der Vorgängeralben anknüpfen und die einmalige Erfolgsgeschichte ihrer noch jungen Karriere weiterschreiben. Regenbogen wurde jetzt von Vanessa Mai in einer limitierten „Goldedition“ veredelt. Um was es sich genau bei der «Goldedition» handelt, ist noch ein gut gehüteter Schatz. Doch so viel sei schon mal verraten: Es wird Edel! Mit vier neuen unveröffentlichten Titeln sowie weiteren neuen Remixen zu «Wenn das wirklich Liebe ist», „Schöner Moment», «Sternenmeer», «Echo», «Nie wieder» und einigen anderen, wird Vanessa Mai ihre Fans zum Jahresbeginn 2018 mit der «Goldedition» von «Regenbogen» überraschen.