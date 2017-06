Vanessa Mai: Hochzeit in Spanien!

Noch am vergangenen Freitag stand Vanessa Mai bei «Let’s Dance» auf dem Tanzparkett und erreichte in der beliebten TV-Show den zweiten Platz. Kurz darauf ging es für die Schlagersängerin ab auf die Trauminsel Mallorca. Was anfänglich in den sozialen Medien als Urlaub gewertet wurde, stellte sich nun als «die Schlagerhochzeit des Jahres» raus. Vanessa Mai gab ihrem Andreas Ferber in der Kapelle von Pollença (Spanien) das Ja-Wort.

Mai wurde durch die Band «Wolkenfrei» bekannt und sass 2016 in der Jury von «Deutschland sucht den Superstar».

Wir wünschen dem frisch gebackenen Hochzeitspaar alles Gute!