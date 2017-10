VBSG-Kritik: Jetzt sprechen die Chauffeure

Mehrere Chauffeure meldeten sich bei FM1Today, nachdem sie teils harsch kritisiert wurden. So hiess es unter anderem, die Chauffeure seien sehr unfreundlich. Eine Facebook-Nutzerin schrieb, sie könne sich vorstellen, dass Busfahrer einiges aushalten müssen, dies sei jedoch kein Grund, unfreundlich zu sein. «Mir ist aufgefallen, dass die Fahrer selten ein freundliches ‹Grüezi› von sich geben, das ist schade.»

Eine Busfahrerin antwortet ihr mit den Worten: «Du kannst mich gerne mal für einen Tag begleiten und sehen, wie es zu- und hergeht. Dann können wir gern darüber reden.» Auch andere Chauffeure betonen, es sei nicht immer ein Zuckerschlecken. «Sitz selbst mal acht Stunden hinter dem Steuer eines Busses. Es ist nicht einfach, wenn man jeden Tag versucht, freundlich zu sein und von 95 Prozent der Fahrgäste entweder ignoriert oder blöd angemacht wird», schreibt ein weiterer Chauffeur. Klar gebe es auch bei ihm Tage, an jenen er mal nicht lächle oder ‹Hallo› sage, aber auch er sei nur ein Mensch.

Nebst Launen von Chauffeuren und Passagieren komme einiges mehr hinzu, das an den Nerven zehre. Ein Chauffeur meldete sich, um der Kritik mit Fakten entgegenzuwirken. «Wir müssen sehr konzentriert sein. Der Bus allein ist schon eine Million Franken wert. Ausserdem hat man teilweise mehr als 200 Personen im Bus, weshalb unsere Verantwortung sehr gross ist.» Er sagt, es gebe immer mehr Verkehr und die Teilnehmer seien rücksichtsloser. «Wir müssen auf Velofahrer oder Fussgänger achten, die einfach reinfahren oder in die Strasse laufen. Wir können keine Vollbremsung machen, ansonsten würden die Personen durch den Bus fliegen.»

30 Passagiere, eine Tür

Des Weiteren ist es so, dass die Stadtbusse sich via Signal bei den Ampeln «anmelden» müssen, damit sie so rasch als möglich «grün» bekommen und fahren können. «Hat jemand seine Haltestelle verpasst, muss er warten. Es ist dann nicht möglich, eine Tür zu öffnen. Denn wenn wir nicht losfahren, verlieren wir das Signal und wenn es dumm läuft, erhalten wir es auch nicht mehr», sagt der Chauffeur. Bei Verspätungen – die ebenfalls kritisiert wurden – gebe es verschiedene Faktoren. «Gibt es eine Verkehrsüberlastung, sind wir sofort hinter dem Zeitplan. Nur schon wenn wir die Rampe für Rollstuhlfahrer ausklappen müssen, verlieren wir Zeit», sagt der Chauffeur.

Ein weiterer Grund sei, dass das Einsteigen der Passagiere manchmal lange dauere. «Wenn an einer Haltestelle 30 Personen einsteigen wollen und alle dieselbe Tür dafür nehmen, dauert es natürlich seine Zeit. Es gibt auch solche, die an jeder Haltestelle auf den Stop-Knopf drücken und dann doch nicht aussteigen», sagt der VBSG-Chauffeur. Er sagt, daher könne man als Buschauffeur nicht noch auf jeden Passagier warten, der zu rennen käme. «Dann wären die Verspätungen noch massiver. Alle vier Minuten kommt ein neuer Bus, die Fahrgäste müssen selbst pünktlich sein», sagt er.

25 Millionen Fahrgäste im Jahr

Ralf Eigenmann, Unternehmensleiter der St.Galler Verkehrsbetriebe, äussert sich gegenüber FM1Today ebenfalls zur Kritik. Gerade punkto Unfreundlichkeit der Busfahrer hat er eine klare Meinung. «Diese verallgemeinerte Kritik muss ich sehr deutlich zurückweisen. Es gibt vielleicht schon einzelne Situationen, in denen ein Fahrer nicht ganz so freundlich ist. Aber kein Mensch hat jeden Tag gute Laune. Grundsätzlich erhalten wir gute Rückmeldungen in den Fahrgastbefragungen», sagt Eigenmann.

Er meint, man könne auch nicht verallgemeinern, dass Passagiere immer unfreundlicher werden. «Es gibt natürlich beides. Ich beobachte oft, wie Fahrgäste sich verabschieden und bedanken. Das kommt vom Chauffeur dann auch retour», sagt Eigenmann.

Die VBSG transportieren 25 Millionen Fahrgäste im Jahr. «Dass nicht jeder von ihnen begrüsst wird, ist klar. Wir sind nun mal nicht auf dem Land. Unsere Fahrer haben aufgrund der Dichte des Verkehrs eine viel stärkere nervliche Belastung, als ein Fahrer auf dem Land. Daher kann man diese beiden Betriebe nicht miteinander vergleichen», sagt der Chef der VBSG.

VBSG hat noch Kapazitäten

Auch auf die Verspätungen und mögliche Massnahmen geht Eigenmann ein. «Welche Massnahmen sollen wir denn ergreifen? Solange unsere Busse noch keine Helikopter sind, befinden wir uns im Strassenverkehr der Stadt St.Gallen. Gibt es auf der Autobahn einen Unfall, staut es in der gesamten Stadt. Ist keine Busspur vorhanden, stehen auch wir im Stau», sagt Eigenmann. Die gesunkenen Zahlen sieht er nicht als sehr dramatisch an.

«Wir hatten 2014 ein Hoch von 27 Millionen Fahrgästen im Jahr. In den Jahren zuvor haben wir uns aber immer im Bereich von 23 bis 24 Millionen bewegt», sagt Eigenmann. Kapazitäten für mehr Fahrgäste habe man bei den VBSG aber sicher noch. Weiterer Kritikpunkt waren die Preise für Tickets. Diese werden vom Tarifverbund Ostwind festgelegt. «Es kann natürlich sein, dass es einigen zu teuer ist. Entschieden wird das im Gremium. Wir haben nur eine Stimme in dieser Entscheidung. Ist die Mehrheit für eine Erhöhung der Preise, können wir daran nichts ändern», sagt Eigenmann.

Den Rückgang der Zahlen lässt man nicht einfach so im Raum stehen. «Wir haben das analysiert und es hat sicher auch mit dem Umbau des Bahnhofes zu tun. Es gibt aber nicht eine grosse Ursache, das sind einzelne Fragmente, die zusammenspielen», sagt Eigenmann. Auch andere Betriebe haben Einbussen. Eigenmann sagt, dass die Fahrgastzahlen von 2015 auf 2016 im gesamten Ostwind-Gebiet um 2,7 Prozent gesunken sind.

(str)