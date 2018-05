Vekselberg kappt Beteiligung an zwei Schweizer Unternehmen

Viktor Vekselberg hat seine Beteiligungen an Oerlikon und Schmolz+Bickenbach abgebaut. (Archiv) © KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN

Der mit US-Sanktionen belegte russische Oligarch Viktor Vekselberg baut seine Beteiligungen an zwei Schweizer Unternehmen ab. Sein Anteil am Anlagenbauer Oerlikon sinke auf 19,9 Prozent, wie ein Sprecher Vekselbergs am Freitagabend erklärte.