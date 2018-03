Die Polizei verhaftete zwei Einbrecher, ihren Komplizen gelang die Flucht. © Keystone/Silas Stein (Symbolbild)

Am späten Karfreitagabend hat die Kantonspolizei St.Gallen in Buchs zwei Velo-Diebe in flagranti erwischt und sie nach einer kurzen Verfolgungsjagd verhaftet. Zwei Komplizen gelang die Flucht.