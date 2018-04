Der Bauer wollte mit dem Seil verhindern, dass seine Kühe abhauen und sie so sicher über die Fahrbahn bringen. Leider realisierte er dabei nicht, dass er sich mit dieser Aktion strafbar machte. Ein Radfahrer bemerkte das Seil nämlich nicht und fuhr am Mittwoch kurz nach 15.00 Uhr in das Seil.

Der 68-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Wegen des gefährlichen Eingreifen in den Strassenverkehr, muss der Bauer sich für den Vorfall verantworten.

(red.)