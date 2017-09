Die 74-Jährige wollte in Domat/Ems vom Golfplatz in Richtung Reichenau fahren. Die Frau überquerte vor dem Bahnübergang die Gleisanlage und kam mit dem Vorderrad in eine Spur. Dabei stürzte die Velofahrerin und schlug mit dem Kopf auf die Strasse auf. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen.

(Kapo GR/red.)