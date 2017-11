Velofahrerin stürzt nach Streifkollision

Am Mittwoch um 14 Uhr war eine 44-jährige Frau mit ihrem Velo auf der Hauptstrasse von Rhäzüns in Richtung Rothenbrunnen unterwegs. Kurz vor dem Lichtsignal der Baustelle, Höhe Isla, stand ein Dumper auf der Südspur. Damit sie an diesem vorbeifahren konnte, musste die Fahrradfahrerin gegen die Fahrbahnmitte ausweichen. Zur gleichen Zeit wurde die Frau von einer 73-jährigen Automobilistin überholt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Bei diesem Überholmanöver kam es zwischen dem Personenwagen und dem Fahrrad zu einer Streifkollision, wodurch die Velofahrerin stürzte. Sie musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital nach Chur überführt werden. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den Unfallhergang.

(red.)