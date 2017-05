Venezolanische Behörden entziehen Oppositionsführer den Reisepass

Oppositionsführer Henrique Capriles grüsst Anhänger während eines Protests in Caracas (Archiv) © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Der venezolanische Oppositionsführer Henrique Capriles ist eigenen Angaben zufolge an einer Reise in die USA gehindert worden. Beamte hätten ihn am Donnerstag am Flughafen Maiquetía nahe Caracas gestoppt und seinen Reisepass für ungültig erklärt.