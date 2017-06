Venezuela-Krise: Gebäude des Obersten Gerichtshofs angezündet

Flammen im Gebäude des Obersten Gerichtshofs von Venezuela: Demonstranten reagieren mit Molotowcocktails auf einen Entscheid der Richter in Caracas. © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Demonstranten haben mit Molotowcocktails ein Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Venezuela angezündet. Über dem Gebäude in Caracas, in dem sich der Sitz des Direktoriums befindet, waren nach Medienberichten am Montag (Ortszeit) Flammen und dichter Rauch zu sehen.