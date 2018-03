Venezuela macht aus 1000 Bolivar einen

Seit dem Amtsantritt von Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro 2013 ist der Wert der Landeswährung Bolivar um 99,99 Prozent gefallen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/FERNANDO VERGARA

Im Kampf gegen die Inflation will die venezolanische Regierung die Landeswährung Bolivar neu bewerten. Präsident Nicolas Maduro kündigte am Donnerstag ein neues Zahlungsmittel an, für das drei Nullen gestrichen werden sollen.