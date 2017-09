Venus Williams steht in ihrem 23. Grand-Slam-Halbfinal

Nun erfreut sich die siebenfache Major-Siegerin aber seit mehreren Monaten wieder bester Form. Beim Australian Open und in Wimbledon erreichte sie den Final, scheiterte einmal an ihrer Schwester Serena und einmal an Garbiñe Muguruza. Bei ihrem Heimturnier steht sie zum ersten Mal seit 2010 unter den letzten vier.

Gegen Kvitova machte Venus Williams im letzten Satz einen 1:3-Rückstand wett und gewann den Tiebreak deutlich. Kvitova, die nach ihrer Handverletzung durch eine Messerattacke erst seit Mai wieder auf der Tour ist, half unfreiwillig etwas mit. Der achte Doppelfehler der Tschechin führte zum 3:3, der neunte brachte Williams einen Matchball.

Mit 37 Jahren ist Venus Williams die älteste Grand-Slam-Halbfinalistin seit Martina Navratilova 1994 in Wimbledon. Am kommenden Montag wird sie erstmals seit Januar 2011 wieder in den Top 5 stehen, egal wie sie im Halbfinal abschneidet. Dieser wird eine rein amerikanische Angelegenheit. Gegnerin ist die ungesetzte Sloane Stephens (WTA 83), die erst in Wimbledon wieder auf die Tour zurückgekehrt ist, nachdem sie elf Monate lang eine Fussverletzung hatte auskurieren müssen.

(SDA)