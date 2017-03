Dies teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Montag im Vorfeld des Automobil-Salons in Genf mit. Verglichen mit dem Vorjahresplus von 5 Prozent wäre das eine leichte Abschwächung.

Ein Grund dafür ist, dass die Geschäfte in China nicht mehr so gut laufen wie zuletzt. In Deutschland bleibt die Nachfrage 2017 laut Prognose «auf hohem Niveau stabil», in den USA wird es ähnlich sein. Besorgt äusserte sich der VDA über Anzeichen des Protektionismus in den USA.

(SDA)