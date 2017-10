Verdacht gegen Girlgroup-Mitglied: Illegale Einreise

We're soooo happy to announce that Emilia finally arrived💜💜 We love youuuu💋 #miraclefour #uktour #london #dublin #reunited #girlgroup – and some BIG NEWS to our swiss followers🇨🇭🎥 mer sind jede tag flissig am vlogge & zeiget eu uf üsem youtubekanal ussschnitt vo allne uftritt & wie üse "tour-lifestyle" allgemein so usgset🇬🇧 stay tuned everyone🤗

A post shared by Amber, Alena, Arina, Emilia (@miracle.four) on Oct 18, 2017 at 4:45pm PDT