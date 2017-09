Verdächtiger nach Raubüberfall auf Kim Kardashian auf freiem Fuss

Von ihrem geraubten Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro fehlt jede Spur: Realitysternchen Kim Kardashian. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/ANDY KROPA

Nach dem Raubüberfall auf die US-Realitydarstellerin Kim Kardashian in Frankreich ist einer der Verdächtigen wieder auf freiem Fuss. Dies verlautete am Dienstag aus Justizkreisen in Paris. Der Anwalt des 54-Jährigen sprach von einem «grossen Sieg».