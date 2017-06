Verfolgungsjagd in Friedrichshafen

Der Täter flüchtete zu Fuss, als er mit dem Auto nicht mehr weiter kam. (Symbolbild) © istock

Am Samstagmorgen flüchtete ein Pkw-Lenker in Friedrichshafen vor einer Polizeikontrolle. Der Mann fuhr bei seiner Flucht in eine Einbahnstrasse und krachte danach in ein entgegenkommendes Fahrzeug und eine Mauer. Zu Fuss ging die Verfolgungsjagd weiter.