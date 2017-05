Verfolgungsjagd nach Polizeikontrolle

Kurz nach 3.30 Uhr in der Nacht fuhr heute Mittwoch in Arbon ein Sportwagen mit lautem Motor und übersetzter Geschwindigkeit hin und her. «Eine Patrouille rückte aus, als diese den Wagen anhalten wollte, flüchtete der Fahrer», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Verfolgung musste abgebrochen werden

Allerdings musste die Kantonspolizei Thurgau die Verfolgung wegen der hohen Geschwindigkeit abbrechen. Unterschiedliche Faktoren hängen laut Matthias Graf beim Abbruch einer Verfolgungsjagd zusammen. «Es kommt dabei auf die Strassenverhältnisse an und auch, ob andere und insbesondere die Polizisten bei der Verfolgung gefährdet werden könnten», sagt Graf. Wie schnell der Flüchtige im vorliegenden Fall tatsächlich unterwegs war, gibt die Kantonspolizei zurzeit nicht bekannt.

Auch in St.Gallen abgehauen

Kurze Zeit nach der Flucht aus Arbon riss der Sportwagen mit seinem lauten Motor auch an der Langgasse in St.Gallen Bewohner aus ihrem Schlaf. Doch auch die Kantonspolizei St.Gallen konnte den Flüchtigen nicht aufhalten. Er entzog sich einer Kontrolle an der Langgasse und raste davon in Richtung unterer Graben. «Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, mussten diese jedoch ebenfalls abbrechen», sagt Gian Andrea Rezzoli von der Kantonspolizei St.Gallen.

Hinweise liegen vor

«Nun laufen die Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau. Abklärungen bezüglich des Lenker sind im Gange, der Kantonspolizei Thurgau liegen einige Hinweise vor», sagt Matthias Graf.

(red)