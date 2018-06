Vergewaltigung in Oberwangen: Deutscher verhaftet

Nach der Veröffentlichung des Phantombildes seien zahlreiche Hinweise bei der Kantonspolizei Thurgau eingegangen, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau. Diese Hinweise und die Ermittlungen der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Frauenfeld haben zur Verhaftung eines 31-jährigen Deutschen aus dem Kanton Thurgau geführt. Er wird verdächtigt, am vergangenen Sonntag in Oberwangen eine 20-jährige Frau vergewaltigt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld führt eine Strafuntersuchung. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft, die Ermittlungen der Kriminalpolizei Thurgau sind noch nicht abgeschlossen.

(red./kapo)