Verkehrschaos ist dank Schnee programmiert

Am Mittwoch wird es in der Ostschweiz wieder so richtig kalt. Minus zwei Grad und Schnee sind angesagt. «Wer bereits Sommerpneus moniert hat, sollte vor 8 Uhr morgens im Büro sein, dann wechselt der Regen zu Schnee und es gibt Pflotsch auf der Strasse», sagt Sharon Satz von MeteoNews. Der Schnee wird am Mittwochmorgen also sehr wahrscheinlich zu einem erheblichen Verkehrschaos führen.

Der Arlberg wird unpassierbar

Besonders schlimm trifft es die Vorarlberger. Sie müssen über den Arlbergpass, wenn sie ins Tirol reisen wollen. Bei Schnee ist diesen Sommer aber sowohl der Pass, als auch der Tunnel gesperrt.

Grund für die Sperre ist eine Vollsanierung des 1978 gebauten Arlbergtunnels. Deshalb ist der Tunnel von heute Montag bis im Oktober vollständig gesperrt. Wer ins Tirol oder nach Vorarlberg will, der muss über den Arlbergpass. Liegt Schnee, ist der Arlbergpass jedoch vor allem mit Sommerpneus praktisch unpassierbar.

In hohen Lagen bleibt der Schnee

Die Kälte hält sich bis zum Wochenende, der Schnee glücklicherweise nicht. «Spätestens am Freitag schmilzt der Schnee in der Stadt St.Gallen. Nur in höheren Lagen könnte der Schnee liegenbleiben», so Satz.

Am Mittwoch schneit es in St.Gallen heftig, MeteoNews rechnet mit fünf bis zehn Zentimetern Schnee im Flachland. Über 1500 Meter über Meer könnte es sogar bis zu 45 Zentimeter Neuschnee geben. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 400 bis 700 Meter über Meer, es könnte also auch am Bodensee einige Flocken geben. «Der Schnee wird wohl etwa ähnlich sein wie letzte Woche», mutmasst Sharon Satz.

Am 1. Mai pilgern alle nach St.Gallen

Am Montag ist der 1. Mai, Tag der Arbeit, viele Kantone haben an diesem Tag frei. Die St.Galler müssen arbeiten, die Geschäfte sind geöffnet.

Dies bietet jenen, die frei haben, eine gute Gelegenheit, sich mal wieder mit den «Nötigsten» einzudecken, von Laden zu Laden zu schlendern oder einen Kaffee trinken zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Schnee wieder verschwunden sein und die Thurgauer, Zürcher und Österreicher können mit Sommerpneus in die Gallusstadt einfahren.

(enf)