In und um Buchs und Vaduz staut sich der Verkehr. © mydrive.tomtom.com

In und um Buchs und Vaduz kam es am Mittwochabend zu massiven Störungen des Verkehrs. Betroffen war neben der A13 in beiden Richtungen auch die Hauptstrassen abseits der Autobahn. Grund dafür war ein Unfall.