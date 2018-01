Verkehrsstreiks gegen Streikrechtsänderungen in Griechenland

Gewerkschaftsmitglieder protestieren vor dem Finanzministerium in Athen gegen die Änderungen des Streikrechts. © KEYSTONE/EPA ANA-MPA/ALEXANDROS BELTES

Aus Protest gegen geplante Einschränkungen des Streikrechts sind am Freitag zahlreiche Gewerkschaften in Griechenland in einen 24-stündigen Streik getreten. Am stärksten betroffen ist der Bereich Verkehr.Am Freitagmorgen lief keine Fähre von und zu den Ägäis-Inseln aus.