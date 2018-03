Verklebte Automaten am ganzen Bodensee

Giovanna Stüber ist genervt. Weil ihr Retourgeld nicht aus dem Arboner SBB-Automaten kam, hat sie ihren Zug verpasst. «Es heisst, dass die Leute extra den Schlitz mit Kaugummi oder Sonstigem verstopfen, damit sie später das Geld rausholen können», schreibt sie in einem Facebook-Post.

Jetzt habe ich in Arbon den Zug verpasst, weil diese Idioten wieder den Schlitz für das Noten Retourgeld verstopft… Posted by Giovanna Stüber on Dienstag, 20. März 2018

Mehrere Automaten sind betroffen

Ihre Geschichte ist kein Einzelfall. Anfang Februar gab es das Problem auch am Bahnhof Neukirch-Egnach. Damals wurde vermutet, dass Lausbuben hinter dem Streich stecken könnten. Gemäss den Kommentaren unter dem Post waren auch die Automaten in Uttwil und Kreuzlingen schon einmal betroffen. Mittlerweile ermittelt die Kantonspolizei St.Gallen. Auch in ihrem Kanton sind die Billettautomaten bereits mit Kaugummi bearbeitet worden. Da die Ermittlungen laufen, macht die Polizei keine weitere Angaben.

SBB erstattet Betrag zurück

Dass die Billettautomaten in der Region Bodensee immer wieder durch Kaugummis verklebt werden, stört auch die SBB. «Für uns ist dies ärgerlich», sagt Mediensprecher Oli Dischoe. Die Bundesbahnen erstatten den betroffenen Kunden ihr Geld zurück, wenn sie sich über die Gratis-Helpline melden. Ausserdem werden rechtliche Massnahmen ergriffen. «Die SBB bringen solche Fälle zur Anzeige und haben an den betroffenen Orten Massnahmen eingeleitet», sagt Dischoe.

Automaten werden geputzt

Wird den SBB ein verstopfter Automat gemeldet, wird dieser so schnell wie möglich geputzt. Eine Auswechslung des Automaten ist indessen nicht nötig. Die Billettautomaten sollten danach wieder funktionieren.

Ist es schon zu spät und man hat bereits bezahlt, das Geld bleibt aber kleben, kann man die Banknoten mit einer Pinzette aus dem Automaten klauben. Eine solche kann man laut Facebook-Usern am Bahnhof in Arbon ausleihen.

(enf)