Verkohlte Leiche von «Lambada»-Sängerin aufgefunden

Loalwa Braz Vieira, Sängerin des Welthits "Lambada", ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Ihre verkohlte Leiche wurde unweit ihrer Wohnung in einem ausgebrannten Auto gefunden.

Die brasilianische Sängerin des Welthits «Lambada», Loalwa Braz Vieira (63), ist tot aufgefunden worden. Ihre verbrannte Leiche wurde am Donnerstagmorgen in dem Ort Saquarema nahe Rio de Janeiro in einem Auto entdeckt, wie die Polizei mitteilte.