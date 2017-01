Verlässt Albert Bunjaku den FCSG?

Erfahrung im deutschen Fussball hat Albert Bunjaku auf alle Fälle. Er spielte vor seiner Zeit beim FC St.Gallen in der Bundesliga bei Nürnberg und in der zweiten Liga unter anderem für Paderborn und Kaiserslautern. Jetzt wird bekannt, dass der Kosovarische Internationale bald statt in St.Gallen wieder in Deutschland auflaufen wird. Der FC Erzgebirge Aue soll den 33-jährigen verpflichtet haben. Bunjaku soll laut Bild.de bereits heute im Trainingslager des sächsischen Zweitligisten in Spanien eintreffen.

Hier noch schnell eine Personal-Info: Stürmer Albert #Bunjaku soll im Anflug sein! #wismuthttps://t.co/FZiZlkQJmb — BILD Erzgebirge Aue (@Bild_Aue) 10. Januar 2017

Im Erzgebirge sind die Erwartungen an Bunjaku dementsprechend hoch. So schreibt die Bild: «Jetzt wird es wirklich Zeit, dass Bunjaku mit seinem Torriecher zu Aue wechselt. Er soll den FCE zum Klassenerhalt ballern.»

Der FC St.Gallen hat den Wechsel Bunjakus indes noch nicht bestätigt. Auch auf der Webseite des FC Erzgebirge Aue fehlt eine offizielle Stellungnahme.

(saz)