Verlässt Toko den FCSG?

Man kann mit gutem Gewissen sagen, dass die beiden Neuverpflichtungen von Rúnar Sigurjónsson (GC) und Cedric Itten (Basel) keine schlechten Transfers für den FC St.Gallen sind. Mit Sigurjónsson stösst ein routinierter Mittelfeldspieler, ein «Wikinger», wie es St.Gallen-Präsident Matthias Hüppi formuliert, zu den Espen. Abgeben mussten die Espen dafür den Mittelfeldspieler Gjelbrim Taipi.

Cedric Itten als Leihspieler zu verpflichten war zwar kein aufsehenerregender Coup, aber auch keine Null-Meldung. Der 21-jährige Basler wurde von Basel erst nach Luzern ausgeliehen, wo er ansprechende Leistungen zeigte. Jetzt könnte er in St.Gallen durchaus seine Super-League-Blüte erleben, zumal seit dem Abgang von Albian Ajeti (FC Basel) eine treffsichere Offensivkraft schmerzlich vermisst wird.

Trainingslager als Wegweiser für die Zukunft

In Andalusien steht am Freitag der zweitletzte Tag des Trainingslagers an. Am Samstag reisen die Spieler des FC St.Gallen wieder zurück in die Schweiz. Sportchef Alain Suter nutzte die Tage im Trainingslager, um mit seinen Spielern Gespräche zu führen. Spezielles Augenmerk liegt dabei auf jenen sechs Spielern, deren Vertrag im Sommer ausläuft. Dazu gehört jener von Captain Nzuzi Toko.

Wortkarger Toko

Gegenüber TVO möchte Toko, der praktisch die gesamte Hinrunde verletzt ausfiel, nicht über seine sportliche Zukunft sprechen: «Momentan bin ich beim FC St.Gallen. Sicher bis im Sommer», sagt der 27-jährige Kongolese. Er sei dankbar, hier sein zu dürfen und werde weiterhin Vollgas geben. Entschlossenheit, zu bleiben, klingt anders. Auf der anderen Seite macht Sportchef Sutter kein Geheimnis daraus, dass er Toko gerne behalten möchte: «Ich bin mir bewusst, wie wichtig er für diese Mannschaft ist.» Aber nicht nur Toko, sondern alle Spieler, deren Vertrag im Sommer auslaufen, stünden auf der Prioritätenliste ganz oben.

Wittwer weibelt

Bekannt war bis vor kurzem erst, dass Silvan Gönitzer Interesse hat, beim FCSG zu verlängern. Gegenüber TVO bekundet nun auch Linksverteidiger Andreas Wittwer sein Interesse an einer Vertragsverlängerung. Der 27-jährige Berner hat in der Hinrunde lediglich zwei Spiele verpasst und ist dementsprechend heiss: «Ich habe bis im Sommer einen Vertrag mit Option auf Verlängerung. Von meiner Seite wäre es cool, hier bleiben zu dürfen.»

Was ist mit dem Mittelverteidiger?

Auch die Zukunft von Karim Haggui, Silvan Gönitzer, Nico Krucker und Yrondu Musavu-King ist unsicher. Ob sie auch künftig noch für Grün-Weiss auflaufen werden, wird in den nächsten Wochen und Monaten entschieden. Weiteren Handlungsbedarf, was Neuzugänge anbelangt, sieht Sportchef Alain Sutter aktuell nicht: «Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Daher sehe ich keine Dringlichkeit.» Falls sich eine Möglichkeit ergibt, sei der FC St.Gallen offen für Gespräche. Kritiker und Fans monieren allerdings schon seit geraumer Zeit, dass der FC St.Gallen dringend einen neuen zentralen Verteidiger braucht.

Der TVO-Beitrag aus dem Trainingslager

