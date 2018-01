Verlag zieht Veröffentlichung von brisantem Trump-Buch vor

Nun Kleinkrieg um Buchveröffentlichung: US-Präsident Donald Trump (links) und Trumps Ex-Chefstratege Steve Bannon (rechts) während besserer Zeiten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

Ungeachtet des von der US-Regierung angestrebten Verkaufsverbots soll das Enthüllungsbuch über US-Präsident Donald Trump früher erscheinen. Das Verlagshaus Henry Holt & Co kündigte am Donnerstag an, die Veröffentlichung von Dienstag auf diesen Freitag vorzuziehen.