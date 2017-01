Verlassener Ehemann in Brasilien tötet zwölf Familienmitglieder

Brasilianische Polizisten im Einsatz (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA EFE/ANTONIO LACERDA

Ein verlassener Ehemann hat am Silvesterabend in Brasilien blutige Rache an seiner Frau und deren Familie geübt: Er stürmte kurz vor Mitternacht eine Party zum Jahreswechsel und erschoss seine Frau und elf weitere Familienmitglieder.