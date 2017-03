Verletzte bei Axt-Attacke in Düsseldorf

Der Hauptbahnhof der Hauptstadt des Bundeslands Nordrhein-Westfalen wurde nach Angaben der Bahn gesperrt. Züge fielen aus oder wurden umgeleitet.

Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreiste ein Helikopter. Beim Angriff in der Hauptstadt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen wurden den Angaben zufolge etwa fünf Menschen verletzt, niemand schwebte jedoch offenbar in Lebensgefahr.

Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Bussen der Feuerwehr behandelt. Es waren zahlreiche Ambulanzen vor Ort. Welchen Hintergrund die Attacke haben könnte, blieb zunächst offen.

(SDA)