Rettungskräfte im Eingangsbereich des Charlotte-Maxeke-Spitals mit Trümmerteilen © KEYSTONE/AP

Beim Einsturz des Eingangsbereichs eines Spitals in Südafrika sind bis zu zwölf Menschen verletzt worden. Der Eingang des Charlotte-Maxeke-Spitals in Johannesburg war am Donnerstag eingestürzt, als Handwerker auf dem Dach mit einer Reparatur beschäftigt waren.