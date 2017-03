Verletzte durch Schüsse von Schüler in französischem Gymnasium

Polizei und Neugierige am Donnerstag nahe der Schule in Grasse, wo die Schüsse fielen. © Keystone/AP/

Ein schwer bewaffneter Schüler hat am Donnerstag in einem Gymnasium in der südostfranzösischen Stadt Grasse das Feuer eröffnet. Der 17-Jährige verletzte den Schulleiter und zwei Schüler. Er wurde festgenommen.