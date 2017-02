Verletzte Frau neben Bahngeleise gefunden

Am frühen Mittwochmorgen um zirka 05.30 Uhr ging eine Frau zu Fuss von Appenzell in Richtung Meistersrüte. Gleichzeitig fuhr ein Zug der Appenzeller Bahnen in die gleiche Richtung. Zurzeit ist laut der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden noch nicht ganz klar, wie es zu den Verletzungen bei der Frau gekommen ist und wo genau die Frau zu Fuss unterwegs war.

Die Frau wurde neben dem Bahngeleise verletzt aufgefunden und durch die alarmierte Rettungsmannschaft medizinisch versorgt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Appenzell Innerrhoden wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.