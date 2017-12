Verletzte nach Schüssen in kritischem Zustand

Einen Toten und zwei schwer verletzte Frauen hat eine Auseinandersetzung in Hedingen ZH am Freitagabend gefordert. Die Hintergründe des Vorfalles sind noch unklar © Keystone/Walter Bieri (Symbolbild)

Die beiden Frauen, die am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung in Hedingen angeschossen wurden, befinden sich in kritischem Zustand. Ein Mann kam beim Vorfall ums Leben. Was genau sich in der Wohnung abgespielt hat und wer geschossen hat, ist noch unklar.