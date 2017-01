Verletzte Person bei Brand in Bauernhaus in Eptingen BL

Beim Brand eines abgelegenen Bauernhauses in Eptingen BL ist eine Person verletzt worden. © zvg/Polizei BL

Beim Brand in einem abgelegenen Bauernhaus in Eptingen BL ist am Dienstag eine Bewohnerin verletzt worden. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Spital gebracht.Der Brand war kurz vor 15 Uhr im Dachstock des Bauerhauses ausgebrochen, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.