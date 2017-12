Ein Autofahrer ist am Samstagabend in eine Felswand gefahren. Er wurde beim Selbstunfall verletzt. © Polizei Basel-Landschaft

Am Samstagabend ist ein Autofahrer in Läufelfingen BL in eine Felswand gefahren. Er wurde bei dem Selbstunfall verletzt. Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 32-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Buckten, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte.