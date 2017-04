Verletzter bei Flugzeugabsturz in Bern

Auf dem Flugplatz Langenthal in Bleienbach BE stürzte am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug beim Start ab. Der Passagier verletzte sich, der Pilot wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht. © Handout Kantonspolizei Bern

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am Montag auf dem Flugplatz Langenthal in Bleienbach BE hat sich der Passagier Verletzungen zugezogen. Das Flugzeug stürzte beim Startmanöver aus geringer Höhe ab.